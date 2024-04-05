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Бышовец: «Динамо» и «Спартак» разбалансированы — в дерби будет напряжённо

Бышовец: «Динамо» и «Спартак» разбалансированы — в дерби будет напряжённо
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Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«В матче «Динамо» — «Спартак» гарантированно можно говорить о напряжённости. Я думаю, что игра будет на пределе своих возможностей. Во многом будет зависеть от того, насколько удастся сохранить атакующие действия, чтобы не ослабевала оборона. У «Динамо» есть некий разбаланс и тактически Личка не смог подвести команду к игре с «Ростовом». Поэтому можно сказать, что тот матч был проигран до игры.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартаку» также не удаётся сбалансировать состав. Мне кажется, что переоценка отдельных игроков в какой-то степени становится драматичной. У команды нет последовательности в выборе состава, а соответственно это сказывается на сыгранности», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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