Орлов: Педро и за 100 млн «Зенит» может продать. В РПЛ нет таких футболистов

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о бразильском новичке «Зенита» Педро, который ярко начал свои выступления в России.

— Вас Педро удивил?

— Приятно удивил. Ещё когда он впервые вышел и повёл мяч, я сразу сказал: у нас в чемпионате нет таких футболистов. Он из другой лиги. А потом был матч, в котором ему ни разу мяч не дали — ни Ерохин, ни Ахметов. А полузащитники должны быть официантами — приносить нападающему мяч на блюдечке с голубой каёмкой. Это их работа. Есть же такая старинная английская футбольная мудрость: покажите вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда. Вот у «Зенита» Семака все последние успехи — это средняя линия. Тут двух мнений быть не может. А у «Спартака» её нет. Пока на поле не было Вендела и Клаудиньо, полузащита «Спартака» ещё держалась, но во втором тайме она же ничего не могла противопоставить «Зениту». Та же история была с московским «Динамо». Середина поля проигрывается, и всё. А середина поля — старый штамп, но хороший — это плацдарм для атаки. Так оно и есть. Если ты контролируешь центр поля, сколько можно создать предголевых ситуаций, подходов к чужой штрафной. Это банально и известно, но в каждом туре мы с этим связываемся.

— Педро со временем тоже за 60 млн продадут?

— Я думаю, и за 100 млн могут продать. Почему это вы планку ставите?

— Всё с Малкомом аналогии провожу.

— А зачем? Великому Эйсебио когда-то сказали: «Вы второй Пеле». Тот улыбнулся: «Нет-нет, Пеле замечательный, но я Эйсебио». Любая копия хуже оригинала. Копировать Малкома никто не будет, и не надо. Пусть Педро идёт своим путём, пожелаем ему успеха. Я радуюсь тому, что в российском чемпионате появился футболист, на которого можно ходить смотреть. Это привлечёт дополнительные тысячи болельщиков и к телеэкранам, и на стадионы. Когда за ЦСКА играл Вагнер Лав, это же была музыка футбола! Наблюдать за ним было одно удовольствие. Я не мог пропустить ни одного матча Вагнера. Футбол за то и любят во всём мире, что в нём бывают такие талантливые ребята, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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