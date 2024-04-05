Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: Месси купил свою первую квартиру в самом центре русского района Майами

Нигматуллин: Месси купил свою первую квартиру в самом центре русского района Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси купил свою первую квартиру в самом центре русского района американского города Майами.

«Месси купил свою первую квартиру в самом центре русского района Сан-Айлас, у него здание Порш Тауэр. На самом деле это очень престижный, очень хороший район. Возможно, это связано с тем, что если бы он выбрал где-то в латиноамериканском районе, то его бы просто порвали. Хотя его так тоже рвут. В итоге он переехал сейчас поближе к базе, где тренируется «Интер Майами», — сказал Нигматуллин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. В пяти играх за новый клуб аргентинец забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
Нигматуллин рассказал, почему с Украиной в 1999 году играл Филимонов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android