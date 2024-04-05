Нигматуллин рассказал, почему с Украиной в 1999 году играл Филимонов

Бывший голкипер «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин вспомнил о матче между сборными России и Украины, который состоялся в 1999 году и завершился вничью со счётом 1:1

— Перед матчем Россия — Украина, который закончился в ничью 1:1, все писали, что место в воротах займёт Нигматуллин. И всё равно вышел Александр Филимонов. Что было дальше, все тоже прекрасно помнят. Что происходило перед матчем, и как выбирали вратаря, и действительно ли вы были первым номером перед той игрой?

— Кстати, даже Владимир Владимирович, который впервые сам посетил футбольный матч, с которым я родился в один день, он тоже так сказал. Но на самом деле, положа руку на сердце, скажу, что я не был тогда готов. Это был мой первый вызов в сборную, я ещё не прошёл определённую адаптацию. Да, был хороший сезон в «Локомотиве», «сухая» серия и прочее, но Саша был заслуженно абсолютно номером один, и это просто досадное недоразумение тот гол. Это была классика, ну, конечно же, то есть если один ошибается, то начинаются разговоры, что надо было ставить другого, но нет, Саша был сильнее на тот момент. Вот на следующий год, уже через полгода, я встал и первые пять матчей «на ноль» отыграл за сборную России, — сказал Нигматуллин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»