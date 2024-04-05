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Геннадий Орлов назвал двух тренеров РПЛ, которые лучше всех подготовили свои команды зимой

Геннадий Орлов назвал двух тренеров РПЛ, которые лучше всех подготовили свои команды зимой
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал двух тренеров РПЛ, которые лучше всех подготовили свои команды во время зимнего перерыва.

«Вот сейчас бесспорный лидер по игре в РПЛ — «Ростов». Очень интересно, как долго они продержатся? Но играют изумительно — и зрелищно, и результативно. И Песьяков стал меньше ошибаться, играя ногами. Сколько он «привозил» осенью? Но Карпин — настоящий тренер. А вторым я бы назвал Рахимова. Вот эти два тренера провели зимний период с огромной пользой. И посмотрите, как у них мотивированы футболисты, и как играет одна и другая команда. «Ростов» и «Рубин» весной выделяются. «Краснодар» совсем не так играет, хотя и находится на первых местах. «Зенит» тоже нестабилен: пока ещё не набрал, но набирает форму», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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