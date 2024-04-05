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«Я бы подумал». Форвард «Локомотива» Глушенков – о возможном переходе в «Зенит»

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков ответил на вопрос о возможном переходе в санкт-петербургский «Зенит».

— Вот представим, что ты сейчас спишь, просыпаешься, и тебе звонит Павел Андреев. У тебя есть сутки, чтобы подумать, есть конкретное предложение из «Зенита».

— Ну, смотря какое предложение.

— Конкретное.

— Ну, надо же знать.

— Оно выше, чем у «Локомотива».

— Надо же знать конкретные цифры.

— Миллион двести?

— Ну я бы подумал всё равно, не знаю, — сказал Глушенков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в текущем сезоне 24-летний Максим Глушенков провёл 28 матчей в составе московского «Локомотива» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.