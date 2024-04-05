Президент Ла Лиги: Винисиус подвергается оскорблениям, ведь он возглавил борьбу с расизмом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался относительно того, что крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор регулярно подвергается оскорблениям на расовой почве со стороны болельщиков соперника.

«Большинство подобных оскорблений направлено на того, кто решил возглавить борьбу с расизмом, то есть на Винисиуса. Те из нас, кто поднимают такие проблемы, всегда более уязвимы для оскорблений. Но с этим стоит бороться, ведь Винисиус не заслуживает оскорблений в свой адрес.

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Очень важно защитить игроков, являющихся лидерами общественного мнения в этой борьбе с расизмом. Нужно быть на высоте, и Винисиус знает, что мы стараемся защищать их [оскорблённых футболистов] настолько, насколько это возможно», — приводит слова Тебаса ESPN.

Напомним, Винисиус периодически подвергается оскорблениям со стороны болельщиков соперников «Реала». Один из наиболее известных случаев произошёл во время матча 35-го тура чемпионата Испании в минувшем сезоне с «Валенсией» (1:0). Тогда несколько фанатов «летучих мышей» кричали «обезьяна» в адрес Винисиуса.

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