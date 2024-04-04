«Люди разжигают ненависть в соцсетях». Дрогба — о борьбе Винисиуса с расизмом

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался в отношении вингера мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, активно борющегося с проявлениями расовой дискриминации.

«Винисиусу придётся набраться смелости и продолжать выкладываться на сто процентов, потому что на текущий момент это единственный способ защитить себя, будучи одним из лучших в мире

То, почему Винисиус живёт так сегодня, также является результатом глобализации, социальных сетей и людей, которые прячутся в своих мобильных телефонах, чтобы через них говорить вам гадости, разжигать ненависть. К сожалению, в этом отношении необходимо принять решительные меры.

Правительства должны быть вовлечены в этот процесс и наказывать за расистские действия. ФИФА и УЕФА могут применять санкции, но без действий правительств государств трудно что-либо сделать», — приводит слова Дрогба Mundo Deportivo.

Напомним, Винисиус периодически подвергается оскорблениям со стороны болельщиков соперников «Реала». Один из наиболее известных случаев произошёл во время матча 35-го тура чемпионата Испании в минувшем сезоне с «Валенсией» (1:0). Тогда несколько фанатов «летучих мышей» кричали «обезьяна» в адрес Винисиуса.