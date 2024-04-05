Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов прокомментировал победу «Ростова» над «Химками» в Кубке России

Шалимов прокомментировал победу «Ростова» над «Химками» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер подмосковных «Химок» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Во вторник, 2 апреля, «Ростов» обыграл «Химки» в серии пенальти — 0:0 (пен. 7:6). Благодаря этой победе команда Валерия Карпина вышла в полуфинал Пути регионов.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

«У ростовчан из основного состава был только Глебов, и, в принципе, мы должны были ожидать победы команды из РПЛ. Логика Карпина понятна — молодые в команде, они тренируются каждый день, знают все требования, они получили шансы — доказывайте! Посмотрели, довели до серии пенальти, где главным событием стал удар «паненкой» химчанина — это было рискованно, потому что удар не удался, он не был по центру, и Медведев мог потащить», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Без Дзюбы в атаке у «Локо» есть проблемы». Шалимов — о поражении москвичей от «Урала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android