Шалимов прокомментировал победу «Ростова» над «Химками» в Кубке России

Бывший тренер подмосковных «Химок» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Во вторник, 2 апреля, «Ростов» обыграл «Химки» в серии пенальти — 0:0 (пен. 7:6). Благодаря этой победе команда Валерия Карпина вышла в полуфинал Пути регионов.

«У ростовчан из основного состава был только Глебов, и, в принципе, мы должны были ожидать победы команды из РПЛ. Логика Карпина понятна — молодые в команде, они тренируются каждый день, знают все требования, они получили шансы — доказывайте! Посмотрели, довели до серии пенальти, где главным событием стал удар «паненкой» химчанина — это было рискованно, потому что удар не удался, он не был по центру, и Медведев мог потащить», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».