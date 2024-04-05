«Без Дзюбы в атаке у «Локо» есть проблемы». Шалимов — о поражении москвичей от «Урала»

Бывший тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. В среду, 3 апреля, «Урал» встретился с московским «Локомотивом», одержал победу со счётом 1:0 и вышел в полуфинал Пути регионов. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Вернулся в состав «Локо» Пиняев, но снова его поставили справа, а когда переводят на левый фланг, Сергей сразу становится острее. Не было второго матча подряд Дзюбы — и это чувствуется, в атаке у «Локо» есть проблемы. У «Урала» выделю Дмитриева — острый игрок, с хорошей скоростью.

По самому резонансному моменту — стыку Пиняева с вратарём «Урала» — скажу так: то, как играл голкипер, обычная для вратарей ситуация: выходят, выставляя колено. Их так учили. Вопрос в том, что форварду надо быть начеку в такой ситуации, тормозить раньше, потому что стыки могут иметь печальные последствия, и Сергей ещё легко отделался», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, екатеринбуржцы выиграли благодаря голу защитника Эммерсона на седьмой минуте. В полуфинале Пути регионов «Уралу» будет противостоять «Ростов». Команда Валерия Карпина прошла подмосковные «Химки», обыграв их в серии пенальти.