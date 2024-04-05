Агент Зорина: Даниил лечится без операции, надеюсь, он ещё сыграет в этом сезоне

Александр Маньяков, агент 20-летнего полузащитника московского «Спартака» и молодёжной сборной России Даниила Зорина, поделился новой информацией о травме футболиста.

«Он получил травму в играх за молодёжную сборную в Уругвае. Принято решение лечиться консервативным методом без операции. По поводу сроков сказать сложно, это вопрос скорее к медицинскому штабу «Спартака».

Надо понять, как Даниил будет восстанавливаться, какой будет прогресс. Тяжело прогнозировать, но я надеюсь, что он ещё сыграет в этом сезоне», — приводит слова Маньякова Metaratings.

В нынешнем сезоне Даниил Зорин пока не провёл ни одного матча за «Спартак». Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 500 тыс.

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