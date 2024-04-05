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Бышовец: Галактионову надо бороться до конца, в «Локо» для этого есть все возможности

Бышовец: Галактионову надо бороться до конца, в «Локо» для этого есть все возможности
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Бывший тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец отреагировал на информацию о том, что наставник железнодорожников Михаил Галактионов задумался об уходе из клуба.

«Я бы не стал акцентировать внимание на специалистах, которые больше вносят интригу, чем помогают команде. Я считаю, что Галактионов не прав, что хочет подать в отставку из «Локомотива». Надо бороться до конца, тем более для этого есть все возможности. С одной стороны, команде нужно время, чтобы перестроиться, но также у игроков есть потенциал.

Главный вопрос, насколько своевременным будет уход Галактионова. Надо найти какой-то компромисс. Потому что новый тренер — это риск. Нужно доработать до конца сезона и там принимать решение», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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