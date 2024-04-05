«Где бы я ни оказался, я выживу». Алвес дал первый комментарий после выхода из тюрьмы

Бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес рассказал о своей жизни после того, как его обвинили в изнасиловании девушки и приговорили к 4,5 года тюрьмы. В конце минувшего марта экс-игрок вышел на свободу под залог в € 1 млн до момента, пока его приговор не вступит в окончательную силу.

«Каждую пятницу я прихожу в суд для того, чтобы отметиться. На этом всё, больше мне особо нечего делать.

Матч, в котором мне необходимо сыграть, проходит в зале суда, но я понятия не имею, как долго он может продлиться.

Жизнь в тюрьме? Где бы я ни оказался, я выживу. Я приспосабливаюсь ко всему, ведь не место делает человека, а человек место. Сейчас я чувствую себя хорошо и спокойно», — приводит слова Алвеса El Periodico.

Напомним, в январе прошлого года Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. При этом прокуратура Испании планировала подать апелляцию на решение суда, считая, что Алвес должен находиться в заключении большее количество времени.