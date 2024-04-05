Кафу: Дани Алвес отвечает перед законом за сделанное, но он не перестанет быть моим другом

Легендарный бразильский защитник Кафу высказался относительно экс-игрока сборной Бразилии Дани Алвеса, которого приговорили к заключению в тюрьме по делу об изнасиловании.

«Мы весьма близки. Вообще, я привык говорить, что на каждое действие есть реакция. Мы должны быть ответственными за наши поступки. Дани Алвес отвечает перед законом за то, что сделал. При этом он никогда не перестанет быть моим другом, вне зависимости от того, что он совершил или не совершил. У нас не было возможности обсудить эту тему. Ни у кого не было с ним связи», — сказал Кафу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Дани Алвес был приговорён к 4,5 года лишения свободы за изнасилование.