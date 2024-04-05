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Дамак — Аль-Наср 0:1, результат матча 27-го тура саудовской Про-Лиги 5 апреля 2024 года

«Аль-Наср» вырвал победу у «Дамака», Роналду вышел на поле на 66-й минуте
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Завершился матч 27-го тура саудовской Про-Лиги между «Дамаком» и «Аль-Насром», за который выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду. Гости одержали победу со счётом 1:0. Роналду вышел на поле на 66-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 27-й тур
05 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Дамак
Хамис-Мушайт
Окончен
0 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Лапорт – 90+1'    

Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма, когда защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт отправил победный мяч в ворота «Дамака» с передачи хорватского полузащитника Марсело Брозовича.

После этой победы «Аль-Наср» укрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 65 очков в 27 проведённых матчах. «Дамак» располагается на восьмой позиции с 35 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица саудовской Про-лиги
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