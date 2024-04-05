«Аль-Наср» вырвал победу у «Дамака», Роналду вышел на поле на 66-й минуте

Завершился матч 27-го тура саудовской Про-Лиги между «Дамаком» и «Аль-Насром», за который выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду. Гости одержали победу со счётом 1:0. Роналду вышел на поле на 66-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма, когда защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт отправил победный мяч в ворота «Дамака» с передачи хорватского полузащитника Марсело Брозовича.

После этой победы «Аль-Наср» укрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 65 очков в 27 проведённых матчах. «Дамак» располагается на восьмой позиции с 35 очками после аналогичного количества встреч.