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Энцо Фернандес: я наслаждаюсь АПЛ, но положение «Челси» в таблице злит меня

Энцо Фернандес: я наслаждаюсь АПЛ, но положение «Челси» в таблице злит меня
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Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился эмоциями от игры в английской Премьер-лиге, а также высказался о текущем положении лондонского клуба в турнирной таблице чемпионата.

«Да, конечно, я наслаждаюсь Премьер-лигой, но, очевидно, мне не нравится наше место в турнирной таблице, совсем нет. Я люблю побеждать, а не проигрывать. И то, что мы оказались в таком положении, злит меня и моих товарищей по команде. Но мы должны принять, что это процесс, и давайте надеяться, что следующий сезон будет для нас намного лучше», — приводит слова Фернандеса DAZN в соцсети Х (ранее Twitter).

После 29 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 43 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата.

Турнирная таблица АПЛ
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