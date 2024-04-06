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Первая лига: расписание 26-го тура сезона-2023/2024

Первая лига: расписание 26-го тура сезона-2023/2024
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Сегодня, 6 апреля, стартует 26-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

6 апреля, суббота:

  • 13:00 мск. «Тюмень» — «Шинник» (Ярославль);
  • 16:00 мск. «Акрон» (Тольятти) — «Торпедо» (Москва);
  • 16:00 мск. «Ленинградец» (Ленинградская область) — «Алания» (Владикавказ);
  • 16:30 мск. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Волгарь» (Астрахань).

7 апреля, воскресенье:

  • 14:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик» (Нижнекамск);
  • 14:00 мск. «Сокол» (Саратов) — «Родина» (Москва);
  • 16:00 мск. «Черноморец» (Новороссийск) — «Кубань» (Краснодар);
  • 19:30 мск. «Динамо» (Махачкала) — «Енисей» (Красноярск).

8 апреля, понедельник:

  • 19:30 мск. «Химки» (Московская область) — «Арсенал» (Тула).

В данный момент «Химки» и «Акрон» возглавляют турнирную таблицу Первой лиги. У обеих команд по 42 очка после 24 проведённых матчей. Следом идут «Динамо» и «Арсенал», отстающие лишь на одно очко. У «Родины» 40 очков.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
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