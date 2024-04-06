Первая лига: расписание 26-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 6 апреля, стартует 26-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

6 апреля, суббота:

13:00 мск. «Тюмень» — «Шинник» (Ярославль);

16:00 мск. «Акрон» (Тольятти) — «Торпедо» (Москва);

16:00 мск. «Ленинградец» (Ленинградская область) — «Алания» (Владикавказ);

16:30 мск. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Волгарь» (Астрахань).

7 апреля, воскресенье:

14:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик» (Нижнекамск);

14:00 мск. «Сокол» (Саратов) — «Родина» (Москва);

16:00 мск. «Черноморец» (Новороссийск) — «Кубань» (Краснодар);

19:30 мск. «Динамо» (Махачкала) — «Енисей» (Красноярск).

8 апреля, понедельник:

19:30 мск. «Химки» (Московская область) — «Арсенал» (Тула).

В данный момент «Химки» и «Акрон» возглавляют турнирную таблицу Первой лиги. У обеих команд по 42 очка после 24 проведённых матчей. Следом идут «Динамо» и «Арсенал», отстающие лишь на одно очко. У «Родины» 40 очков.