Первая лига: расписание 26-го тура сезона-2023/2024
Сегодня, 6 апреля, стартует 26-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
6 апреля, суббота:
- 13:00 мск. «Тюмень» — «Шинник» (Ярославль);
- 16:00 мск. «Акрон» (Тольятти) — «Торпедо» (Москва);
- 16:00 мск. «Ленинградец» (Ленинградская область) — «Алания» (Владикавказ);
- 16:30 мск. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Волгарь» (Астрахань).
7 апреля, воскресенье:
- 14:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик» (Нижнекамск);
- 14:00 мск. «Сокол» (Саратов) — «Родина» (Москва);
- 16:00 мск. «Черноморец» (Новороссийск) — «Кубань» (Краснодар);
- 19:30 мск. «Динамо» (Махачкала) — «Енисей» (Красноярск).
8 апреля, понедельник:
- 19:30 мск. «Химки» (Московская область) — «Арсенал» (Тула).
В данный момент «Химки» и «Акрон» возглавляют турнирную таблицу Первой лиги. У обеих команд по 42 очка после 24 проведённых матчей. Следом идут «Динамо» и «Арсенал», отстающие лишь на одно очко. У «Родины» 40 очков.
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