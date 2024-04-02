Тихонов разнёс лидера чемпионата, а Тула в ярости из-за судьи. Мегатур Первой лиги

К сожалению, в связи со страшной трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле» матчи 24-го тура Мелбет Первой лиги были перенесены. Спустя две недели мы вновь погрузились в сюжеты «Лучшей лиги мира». В целях безопасности «Шинник» и «Арсенал» проводили домашние матчи 25-го тура без зрителей. Как бы то ни было, тур вышел захватывающим. «Енисей» развалил лидера чемпионата, Тула не смогла победить в скандальном матче, другие соперники «Химок» за трон тоже не взяли три очка.

Команда тура: «Енисей»

Суперпобеда команды Андрея Тихонова! Уничтожили лидера чемпионата со счётом 4:1. Главным творцом этого разгрома стал полузащитник Александр Ломакин. Он оформил дубль за 13 минут в 200-м матче за красноярцев, отправив мячи в ворота «Химок» на 50-й и 63-й минутах.

Андрей Мазурин воткнул свой дебютный мяч за «Енисей». В этом матче команды обменялись курьёзными голами. В случае с первым голом Ломакина кипер «Химок» Обухов неудачно ввёл мяч в игру, сделав пас на красноярца Окладникова, тот в одно касание головой скинул на Ломакина, и Александр бильярдно закатил в ближний угол.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

На 89-й минуте Данил Степанов мощно выстрелил по воротам «Енисея», мяч угодил в штангу, а затем попал в Тимура Касимова, от которого отскочил в створ. А в компенсированное время вышедший на 80-й минуте Максим Савельев восстановил преимущество хозяев в три мяча. «Химки» проигрывают во второй раз подряд после 12-матчевой беспроигрышной серии.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

Скандал тура: решения арбитра в матче «Арсенал» — «Тюмень»

«Арсенал» в третий раз подряд скатал нулевую ничью и снова упустил шанс возглавить турнирную таблицу! Однако им всё же удалось поразить ворота Любакова — правда, судья Абросимов не засчитал взятие. Вся Тула негодует. «Забили чистый гол, который по непонятным причинам был отменён», — сказал тренер Сторожук. «Судья не засчитал чистое взятие ворот! Как так?!» — написала пресс-служба «Арсенала».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале Первой лиги.

Также была пара спорных моментов, после которых судья мог назначить пенальти в ворота «Тюмени». Отметим долгожданное возвращение бомбардира «Арсенала» Окоронкво. Он восстановился после травмы и имел шикарный момент, но попал в перекладину. А кипер Тулы Кокарев продолжил свою «сухую» серию. Никита не пропускает уже 756 минут! «Тюмень» так и не может загнать ни одного мяча после зимней паузы.

Гол тура: Данила Емельянов («Нефтехимик»)

Ключевые эпизоды матча произошли после 81-й минуты. «Нефтехимик» и «Акрон» обменялись эффектными попаданиями. После неразберихи в штрафной тольяттинцев мяч прилетел на ногу Данилы Емельянова, и тот убойным выстрелом с лёта положил его в нижний угол, став автором гола тура. Снова непростой выбор был.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Нефтехимика» во «ВКонтакте».

А на 90-й минуте «Акрон» отыгрался. Заслуженный гол после большого количества моментов по ходу встречи. 18-летний Руслан Барт послал изумительный мяч. После подачи с фланга он изловчился направить его головой в цель из борьбы, стоя спиной к воротам.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Барт удивительно выступает в Первой лиге. Для него это был второй матч. Первый он провёл ещё в августе 2022-го. Тогда он схватил красную карточку, а сейчас спас команду. «Акрон» не использовал шанс единолично возглавить таблицу. «Нефтехимик», одно из главных открытий весенней части чемпионата, впервые теряет очки на этом этапе турнира.

Другие матчи 25-го тура Первой лиги

«Кубань» — «Динамо»

«Динамо» — ещё одна команда, которая могла стать первой в таблице после деклассирования «Химок». И ещё одна команда, которая не сумела воспользоваться этим шансом. У махачкалинцев был навал моментов. Они реализовали лишь один.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

А «Кубань» сумела ответить — 1:1. Причём это первый гол команды Евсеева после рестарта чемпионата. Дальше их ждёт конкурент в борьбе за выживание «Черноморец», а «Динамо» встретится с тем самым «Енисеем», который сокрушил «Химки».

«Родина» — «Волгарь»

Перед началом матча «Родина» вручила памятный подарок одному из героев «Крокуса» — 17-летнему Никите Иванову, который помог эвакуироваться людям. Москвичи с ходу показали, кто тут фаворит. Команда испанца Франка Артиги за 10 минут дважды заставила Одоевского вытаскивать мяч из ворот. А потом на классе довела дело до победы.

Ещё дебютным голом за «Родину» отметился Даниил Кузнецов, арендованный у «Рубина». Кипер Корякин безупречен после перехода к москвичам. Он не пропустил ни одного мяча за четыре игры. «Родина» уверенно подобралась к лидерам чемпионата.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Алания» — «Черноморец»

Матч получился довольно драматичным. Владикавказцы впервые с 23 сентября выиграли первый тайм — 1:0. Но за последние 17 минут встречи допустили два гола в свои ворота. Сначала Антон Антонов подкараулил опытнейшего Цаллагова и разобрался с кипером, а затем игрок молодёжной сборной России Илья Родионов сотворил мегапроход и вырвал победу для «моряков». Теперь «Черноморцу» легче дышится во второй половине таблицы, «Алания» закрепляется в середине.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Торпедо» — «КАМАЗ»

Ну наконец-то! Прорвало! Мы стали свидетелями первого гола «Торпедо» после зимней паузы и при Олеге Кононове. Мяч Александра Иванькова стал единственным. Соответственно, «Торпедо» одержало первую победу после зимней паузы и при новом тренере.

И москвичи, и «КАМАЗ» могли забивать ещё. Больше моментов было у хозяев. Тем более челнинцы на 67-й минуте остались в меньшинстве. После этой победы «Торпедо» обошло «КАМАЗ» в середине турнирной таблицы.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Сокол»

«СКА-Хабаровск» продолжает путешествие по России из-за проблем с системой подогрева на домашнем стадионе. На этот раз они принимали гостей на «Кировце» в Петербурге. Мощнейший первый тайм выдала команда Романа Шаронова. Хабаровчане организовали три мяча в ворота «Сокола» в первые 45 минут. Столько же они сумели забить во всех предыдущих матчах Первой лиги после зимней паузы.

Саратов смог ответить одним точным ударом во втором тайме. Зато каким! Артëм Максименко протащил мяч через половину поля, прорвался сквозь двух соперников и умудрился неотразимо пробить.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

СКА ещё сильнее обезопасил себя от зоны вылета, а «Сокол» продолжает борьбу за выживание.

«Шинник» — «Ленинградец»

В самом начале матча «Ленинградец» претендовал на пенальти. Василий Алейников сбил Михаила Горелишвили, но судья Машлякевич не указал на «точку». Однако 11-метровый мы всё же увидели, только в противоположные ворота. Никита Карабашев героически справился с ударом Дмитрия Самойлова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Ленинградца».

Впоследствии команда Кирьякова была ближе к голу, но ворота так никто и не распечатал. А «Шинник» заканчивал матч вдесятером — экс-игрок ЦСКА Гогуа удалился на 87-й минуте. «Ленинградец», как и «Тюмень», не забивает после возобновления чемпионата.