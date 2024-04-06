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Арсен Захарян рассказал, кто из «Динамо» поздравил его с первым голом за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, кто поздравил его с первым забитым мячом за испанскую команду.

«Кто из динамовцев поздравил с первым голом за «Реал Сосьедад»? Ярик, Тюка, Фёдор Смолов, Парш», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Динамо».

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Напомним, Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). Российский полузащитник вышел на поле на 66-й минуте, а на 68-й минуте забил гол. В матче 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (0:1) Захарян отметился результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.