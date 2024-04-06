Игрок «Зенита» Нино: был бы счастлив получить российский паспорт

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино сообщил о желании получить российский паспорт.

«Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу «да». Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет. Клаудиньо уже получил российское гражданство, но он всё равно считается легионером в чемпионате… Так или иначе, я был бы очень счастлив, если бы мне его предложили», — приводит слова Нино «Спорт-экспресс».

Напомним, 26-летний футболист перешёл в «Зенит» из «Флуминенсе» минувшей зимой. В нынешнем сезоне Нино принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо, а также экс-нападающий сине-бело-голубых Малком получили российское гражданство зимой 2023 года.