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Игрок «Зенита» Нино рассказал о подготовке к матчу с «Балтикой»

Игрок «Зенита» Нино рассказал о подготовке к матчу с «Балтикой»
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Защитник «Зенита» Нино рассказал о подготовке сине-бело-голубых к матчу чемпионата России с «Балтикой».

«Я привык к такому насыщенному графику игр. Безусловно, когда игр много, могу сказать честно, что довольно сложно восстановиться на 100% между играми в короткий промежуток. Но для нас самое главное в этот момент, когда много игр идут подряд, уделить должное внимание отдыху, восстановлению. И мне кажется, что непосредственно к матчу с «Балтикой» подготовка прошла замечательно, потому что в нужный момент мы смогли дать себе отдых, при этом также хорошо и качественно поработали. Надеюсь, что каждый подойдёт в максимальных кондициях к воскресной игре», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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