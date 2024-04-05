Игрок «Зенита» Нино рассказал о подготовке к матчу с «Балтикой»

Защитник «Зенита» Нино рассказал о подготовке сине-бело-голубых к матчу чемпионата России с «Балтикой».

«Я привык к такому насыщенному графику игр. Безусловно, когда игр много, могу сказать честно, что довольно сложно восстановиться на 100% между играми в короткий промежуток. Но для нас самое главное в этот момент, когда много игр идут подряд, уделить должное внимание отдыху, восстановлению. И мне кажется, что непосредственно к матчу с «Балтикой» подготовка прошла замечательно, потому что в нужный момент мы смогли дать себе отдых, при этом также хорошо и качественно поработали. Надеюсь, что каждый подойдёт в максимальных кондициях к воскресной игре», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.