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Президент «Оренбурга»: Личку здесь очень любят, будет приятно сыграть с «Динамо»

Президент «Оренбурга»: Личку здесь очень любят, будет приятно сыграть с «Динамо»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением относительно жеребьёвки полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России, по результатам которой оренбургскому клубу предстоит сыграть с московским «Динамо».

Fonbet Кубок России . Lower Bracket Semi Finals R1
16 апреля 2024, вторник. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбуржцам будет приятно сыграть с командой Марцела [Лички]. Его в Оренбурге очень любят. Это первоочерёдно.

У нас два матча. Мы играем на Кубок, потом летим к «Зениту», а затем «Динамо» прилетает к нам второй раз. Так что есть двойной интерес. Всё-таки игры на Кубок отличаются от матчей чемпионата. Все будут признавать, что «Динамо» — фаворит. Но мы будем стремиться играть достойно», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Оренбургом» и «Динамо» пройдёт в период с 16 по 18 апреля.

Чешский специалист занимал должность главного тренера «Оренбурга» с 2020 по 2023 год. За этот период под его руководством «Оренбург» провёл 117 матчей во всех турнирах, в которых 67 раз одерживал победы, 19 раз играл вничью и 31 раз проигрывал.

После 21 матча в чемпионате России «Оренбург» набрал 20 очков и занимает 14-е место. В свою очередь, после 21 игры в РПЛ «Динамо» заработало 38 очков и располагается на третьей строчке.

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