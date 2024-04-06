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«Хайденхайм» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30

«Хайденхайм» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30
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Сегодня, 6 апреля, состоится матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Хайденхайм» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Фойт-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Шредер. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 27 туров чемпионата Германии «Хайденхайм» набрал 30 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Бундеслиги «Бавария» заработала 60 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне Бундеслиги команды встречались в матче 11-го тура. В том противостоянии мюнхенский клуб выиграл у «Хайденхайма» со счётом 4:2. До этого последний раз команды встречались в матче 1/4 финала Кубка Германии сезона-2018/2019. В той игре «Бавария» обыграла «Хайденхайм» со счётом 5:4.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
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