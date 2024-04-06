«Хайденхайм» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов предложил ставку на матч Бундеслиги «Хайденхайм» — «Бавария».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.82.

«Хайденхайм» и «Бавария» сойдутся в 28-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы, в общем, уже за чемпионство не борются. Их отставание от первого места уже составляет 13 очков. Но, конечно, «Бавария» по статусу не может позволить себе бросать играть в чемпионате Германии. Плюс есть ещё «Штутгарт», который идёт третьим и всего на три очка отстаёт от команды Тухеля. Уж совсем было бы неприлично для «Баварии» заканчивать чемпионат ниже даже второго места. Хотя отсутствие чемпионства в этом сезоне уже провал для мюнхенцев, учитывая, что все последние годы они выигрывали.

«Бавария» в прошлом туре впервые за 10 лет проиграла дома «Боруссии» Дортмунд в «класико». В общем, клуб, конечно, в очередной раз показал нам, насколько он может быть несостоятельным в позиционных атаках. Моменты, в основном, создавались через Киммиха — его подачи на Кейна. Но в остальном, когда Дортмунд повёл в счёте, у «Баварии» появились большие проблемы. Она их так и не решила и проиграла дома со счётом 0:2.

Я думаю, что команда Тухеля, возможно, выйдет не 100% основным составом на этот матч. Потому что через три дня игра у мюнхенцев в Лондоне с «Арсеналом» важнейшая в Лиге чемпионов. Это единственный турнир, в котором у «Баварии» есть мотивация, где она продолжает борьбу за трофей. Учитывая конкуренцию внутри команды и мотивацию тех, кто получит шанс, Тиль, например, или Шупо-Мотинг, кто-то ещё наверняка, — они хотят себя показать руководству, не только Тухелю, который команду покидает по итогам сезона, а вообще показать, что они состоятельны, что они могут, входя в старте, давать результат. Так что «Бавария» точно спустя рукава играть не должна.

«Хайденхайм» идёт в середине таблицы. Это дебютант Бундеслиги и, в общем, её сенсация. Ведь команда не борется за выживание с таким слабым составом. Её отрыв от зоны стыковых матчей составляет 10 очков. Это уже высокие ожидания, теоретически, даже на еврокубки. Ведь «Хайденхайм» может побороться за седьмое место. Оно станет еврокубковым, если «Байер» выиграет Кубок Германии. А это, скорее всего, случится.

Но всё равно вряд ли, конечно, в еврокубки «Хайденхайм» попадёт. Тем не менее это команда, которая всех удивила. Такой прогноз я выбрал — думаю, что «Бавария», которая будет играть смешанным составом, скорее всего, не забьёт «Хайденхайму много. Не жду в этом матче большого количества голов. Хозяева поля будут защищаться низко, будут отбиваться и играть вторым номером», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».