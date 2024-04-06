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«Факел» объявил о продлении контракта с Сергеем Ташуевым

«Факел» объявил о продлении контракта с Сергеем Ташуевым
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Пресс-служба воронежского «Факела» сообщила о продлении контракта с главным тренером Сергеем Ташуевым.

«Продолжаем двигаться вместе к новым вершинам!» — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале клуба.

Сергей Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда провела 17 матчей, одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения. В данный момент «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 26 очков в 21 проведённом матче.

В воскресенье, 7 апреля, воронежцы сыграют с московским ЦСКА. Встреча пройдёт в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги и начнётся в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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