Стал известен срок нового контракта Сергея Ташуева с «Факелом»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев подписал новый контракт с клубом до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Действующее соглашение российского специалиста с «Факелом» истекало летом 2024 года. Напомним, сегодня, 6 апреля, воронежский клуб объявил о продлении контракта с Сергеем Ташуевым. 65-летний тренер возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда провела 17 матчей, одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

В данный момент «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 26 очков после 21 проведённого матча.

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