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Стало известно расписание матчей 1/2 финала Кубка России

Стало известно расписание матчей 1/2 финала Кубка России
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Сегодня, 6 апреля, стали известны даты проведения ответных матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр 1/2 финала (первый этап) Пути регионов Фонбет Кубка России.

Дата и время проведения ответных матчей 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России:

  • ЦСКА — «Балтика» (16 апреля, 19:30 мск.);
  • «Зенит» — «Спартак» (17 апреля, 19:30 мск.).

Дата и время проведения ответных матчей первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России:

  • «Оренбург» — «Динамо» (17 апреля, 17:00 мск.);
  • «Урал» — «Ростов» (17 апреля, 17:00 мск.).

Напомним, что первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России завершились со следующими результатами: «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1), а ЦСКА оказался сильнее «Балтики» (1:0).

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который 11 июня 2023 года обыграл «Краснодар». Матч завершился со счётом 1:1 (6:5 пен.).

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