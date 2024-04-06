Стало известно расписание матчей 1/2 финала Кубка России

Сегодня, 6 апреля, стали известны даты проведения ответных матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр 1/2 финала (первый этап) Пути регионов Фонбет Кубка России.
Дата и время проведения ответных матчей 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России:
- ЦСКА — «Балтика» (16 апреля, 19:30 мск.);
- «Зенит» — «Спартак» (17 апреля, 19:30 мск.).
Дата и время проведения ответных матчей первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России:
- «Оренбург» — «Динамо» (17 апреля, 17:00 мск.);
- «Урал» — «Ростов» (17 апреля, 17:00 мск.).
Напомним, что первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России завершились со следующими результатами: «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1), а ЦСКА оказался сильнее «Балтики» (1:0).
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который 11 июня 2023 года обыграл «Краснодар». Матч завершился со счётом 1:1 (6:5 пен.).