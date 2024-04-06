Стало известно расписание 21-го, 25-го и 26-го туров РПЛ

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей 21-го, 25-го и 26-го туров.
Расписание матчей чемпионата России (время — московское)
25-й тур
19 апреля, пятница
19:00 «Краснодар» – «Факел».
20 апреля, суббота
14:00 «Рубин» – «Локомотив».
16:30 «Балтика» – «Крылья Советов».
19:30 ЦСКА – «Ахмат».
21 апреля, воскресенье
14:00 «Пари НН» – «Динамо».
16:15 «Зенит» – «Оренбург».
18:15 «Сочи» – «Урал».
20:30 «Ростов» – «Спартак».
21-й тур
24 апреля, среда
16:00 «Оренбург» – «Динамо».
18:15 «Пари НН» – «Локомотив».
20:30 «Краснодар» – «Балтика».
20:30 «Зенит» – «Рубин».
25 апреля, четверг
16:00 «Урал» – «Ростов».
18:15 «Факел» – «Крылья Советов».
20:30 «Ахмат» – «Сочи».
20:30 ЦСКА – «Спартак».
26-й тур
28 апреля, воскресенье
14:00 «Ахмат» – «Пари НН».
16:15 «Спартак» – «Локомотив».
19:15 «Динамо» – «Зенит».
21:30 «Балтика» – ЦСКА.
29 апреля, понедельник
13:00 «Крылья Советов» – «Краснодар».
15:15 «Рубин» – «Урал».
17:30 «Сочи» – «Факел».
19:45 «Ростов» – «Оренбург».