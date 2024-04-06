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Стало известно расписание 21-го, 25-го и 26-го туров РПЛ

Стало известно расписание 21-го, 25-го и 26-го туров РПЛ
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Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей 21-го, 25-го и 26-го туров.

Расписание матчей чемпионата России (время — московское)
25-й тур

19 апреля, пятница

19:00 «Краснодар» – «Факел».

20 апреля, суббота

14:00 «Рубин» – «Локомотив».
16:30 «Балтика» – «Крылья Советов».
19:30 ЦСКА – «Ахмат».

21 апреля, воскресенье

14:00 «Пари НН» – «Динамо».
16:15 «Зенит» – «Оренбург».
18:15 «Сочи» – «Урал».
20:30 «Ростов» – «Спартак».

21-й тур

24 апреля, среда

16:00 «Оренбург» – «Динамо».
18:15 «Пари НН» – «Локомотив».
20:30 «Краснодар» – «Балтика».
20:30 «Зенит» – «Рубин».

25 апреля, четверг

16:00 «Урал» – «Ростов».
18:15 «Факел» – «Крылья Советов».
20:30 «Ахмат» – «Сочи».
20:30 ЦСКА – «Спартак».

26-й тур

28 апреля, воскресенье

14:00 «Ахмат» – «Пари НН».
16:15 «Спартак» – «Локомотив».
19:15 «Динамо» – «Зенит».
21:30 «Балтика» – ЦСКА.

29 апреля, понедельник

13:00 «Крылья Советов» – «Краснодар».
15:15 «Рубин» – «Урал».
17:30 «Сочи» – «Факел».
19:45 «Ростов» – «Оренбург».

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