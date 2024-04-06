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«Гавр» с Кузяевым в составе сыграл вничью с «Лансом» в Лиге 1

«Гавр» с Кузяевым в составе сыграл вничью с «Лансом» в Лиге 1
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6 апреля состоялась игра 28-го тура французской Лиги 1 «Ланс» – «Гавр». Она прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье. Матч начался в 18:00 мск и завершился вничью — 1:1.

Франция - Лига 1 . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Франковски – 58'     1:1 Сабби – 78'    

У хозяев гол забил Пшемыслав Франковски. Гости ответили точным ударом Эммануэля Сабби с пенальти.

В стартовом составе «Гавра» появился полузащитник Далер Кузяев. Он не отметился результативными действиями. Всего нынешнем сезоне российский хавбек принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

После 27 туров чемпионата Франции «Ланс» набрал 43 очка и занимает пятое место. «Гавр» после аналогичного количества игр Лиги 1 заработал 28 очков и расположился на 14-й строчке.

Таблица Лиги 1
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