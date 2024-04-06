ЭСК: судья верно не назначил пенальти в ворота «Урала» после столкновения Мамина и Пиняева

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) приняла решение, что арбитр матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Урал» — «Локомотив» Кирилл Левников правильно не назначил пенальти в эпизоде со столкновением голкипера екатеринбуржцев Алексея Мамина и вингера железнодорожников Сергея Пиняева на 69-й минуте.

«Вратарь «Урала» Алексей Мамин вступает в единоборство за верховой мяч с игроком «Локомотива» Сергеем Пиняевым в нормальной манере, играет в мяч, зафиксировав его в руках, после чего происходит контакт коленом с головой нападающего.

По мнению всех членов комиссии, данный контакт является ненаказуемым, так как был неизбежным и обусловлен инерцией движения соперников на встречных курсах. Комиссия единогласно считает, что судья принял правильное решение не назначать пенальти в ворота «Урала» после просмотра на мониторе данного игрового эпизода.

В свою очередь комиссия отмечает ошибочное решение VAR вмешаться в данную ситуацию и пригласить судью к монитору ввиду отсутствия очевидных оснований для этого», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

Напомним, матч «Урал» — «Локомотив» состоялся 3 апреля. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.