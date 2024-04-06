«Ростов» — «Сочи»: гости сравняли счёт на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют «Ростов» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.
На седьмой минуте полузащитник гостей Кирилл Кравцов сыграл на подборе и пробил с отскоком от газона. Мяч по дуге перелетел через голкипера «Ростова» Сергея Песьякова.
После 21 матча чемпионата России «Ростов» набрал 30 очков и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 14 очков и расположился на 16-й строчке.
В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 5-го тура. В том противостоянии «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Голами отметились Лука Джорджевич, Юрий Медведев и Мартин Крамарич, оформивший дубль.
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