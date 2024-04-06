«Рома» одержала победу над «Лацио» в римском дерби
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Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались римские «Рома» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Олимпико». В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.
Италия - Серия А . 31-й тур
06 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Манчини – 42'
Единственный гол в матче был забит на 42-й минуте. Отличился защитник Джанлука Манчини. Автором результативной передачи стал аргентинец Пауло Дибала.
После 31 сыгранного матча в чемпионате Италии «Рома» набрала 55 очков. Подопечные Даниэле Де Росси располагаются на пятом месте в турнирной таблице Серии А. «Лацио» после аналогичного количества игр Серии А заработал 46 очков и находится на седьмой строчке.
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