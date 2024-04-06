Нахушев: «Краснодар» близок к чемпионству, но борьба за первое место продолжается

Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о победе южан над «Пари Нижний Новгород». Встреча проводилась 6 апреля и завершилась победой южан со счётом 4:3.

«Если «Краснодар» станет чемпионом, то Галицкий будет рад. Я говорил, что встряска команде нужна была. Раз Галицкий пошёл на тренерские перестановки, то на это были веские причины. Хорошо, что получается добывать результат, но борьба за первое место продолжается. «Краснодар» близок к чемпионству. Болею за них, хочется, чтобы стали чемпионами.

Если «Краснодар» станет чемпионом, то тогда все скажут, какой Галицкий молодец, что поменял тренера. Но сейчас каждая игра как последняя, все будут бороться, навязывать борьбу. «Пари НН» — хороший соперник дома. Хорошо, что выиграли», — сказала Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.