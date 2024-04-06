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Мусаев объяснил, что необходимо сделать «Краснодару», чтобы удержаться на первом месте

Мусаев объяснил, что необходимо сделать «Краснодару», чтобы удержаться на первом месте
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о том, как команде удержаться на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Что нужно сделать команде, чтобы удержаться на первом месте? Не совершать те ошибки, которые мы сегодня совершали. И в игре с «Локомотивом». И не смотреть в таблицу. Просто делать, стараться стать лучше. Просто идти. Следующая игра самая важная. Больше ни о чём не думать», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 6 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Гости одержали победу — 4:3. «Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя на два очка петербургский «Зенит», который сыграл на один матч меньше.

Таблица РПЛ
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