Тренер «Краснодара» Мусаев: с таким количеством ошибок будет тяжело играть с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (4:3) поделился мыслями о предстоящей встрече с «Зенитом».

«Можно ли с сегодняшним «краснодарским футболом» играть с «Зенитом»? Да, я не сказал бы, что сегодня был «краснодарский футбол». Сегодня до «краснодарского футбола», в идеальном его понимании, ещё надо много нам работать и много сделать шагов. С таким количеством ошибок тяжело играть с «Зенитом», но там будет совсем другой матч, будет полный стадион, придут наши болельщики, мы играем дома. И я думаю, это будут совершенно две разных игры. Сейчас нужно чуть-чуть остыть, сделать холодный анализ и потихоньку готовиться», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Напомним, матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13 апреля в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.