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Тренер «Краснодара» Мусаев: с таким количеством ошибок будет тяжело играть с «Зенитом»

Тренер «Краснодара» Мусаев: с таким количеством ошибок будет тяжело играть с «Зенитом»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (4:3) поделился мыслями о предстоящей встрече с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Можно ли с сегодняшним «краснодарским футболом» играть с «Зенитом»? Да, я не сказал бы, что сегодня был «краснодарский футбол». Сегодня до «краснодарского футбола», в идеальном его понимании, ещё надо много нам работать и много сделать шагов. С таким количеством ошибок тяжело играть с «Зенитом», но там будет совсем другой матч, будет полный стадион, придут наши болельщики, мы играем дома. И я думаю, это будут совершенно две разных игры. Сейчас нужно чуть-чуть остыть, сделать холодный анализ и потихоньку готовиться», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Напомним, матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13 апреля в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Турнирная таблица РПЛ
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