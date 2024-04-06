«Краснодар» обыграл «Пари НН» со счётом 4:3 и вернулся на первое место в РПЛ

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Гости одержали победу — 4:3.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 13-й минуте преимущество гостей удвоил нападающий Джон Кордоба. На 34-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский сократил отставание своей команды до одного мяча. Спустя шесть минут игрок нижегородцев Александр Трошечкин сделал счёт 2:2. На 71-й минуте колумбийский форвард «быков» Кордоба вновь вывел свою команду вперёд. На 80-й минуте Сперцян оформил дубль, забив прямым ударом со штрафного. На 86-й минуте Илья Кухарчук забил третий гол хозяев.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Пари НН» заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.