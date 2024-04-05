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Тренер «Арсенала» Артета: у нас хорошие шансы на чемпионство

Тренер «Арсенала» Артета: у нас хорошие шансы на чемпионство
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил шансы «канониров» на победу в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«Здесь высокий уровень. Так было в этой лиге последние шесть или семь лет. Отрыв настолько мал, поэтому давайте посмотрим на эти цифры в конце последней игры. Если они сохранятся, то думаю, у нас есть хорошие шансы [стать чемпионами]», — приводит слова Артеты Daily Mail.

Напомним, после 30 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 68 очков и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Ливерпуль» заработал 70 очков и располагается на первой строчке. «Манчестер Сити», занимающий третье место, имеет в своём активе 67 очков.

В следующем туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Брайтоном». Матч состоится 6 апреля в 19:30 мск.

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