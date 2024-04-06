«Мы будем безумными». Тен Хаг — о предстоящем матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о настрое команды в преддверии матча 32-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится завтра, 7 апреля.

«Мы будем безумными, разгневанными, и это может отнять у нас много энергии, и но именно такими мы должны выйти на поле.

В компенсированное время на этой неделе мы потеряли пять очков – это очень много. Очки становятся дороже, потому что игры заканчиваются, и мы это знаем. Нам нужно наверстывать упущенное, и сейчас мы очень сильно отстаём от лидеров, поэтому это будет очень сложно.

Мы можем конкурировать с лучшими командами Премьер-лиги и побеждать их», — приводит слова тен Хага The Guardian.

После 30 матчей английской Премьер-лиги подопечные тен Хага набрали 48 очков и на текущий момент занимают шестое место.