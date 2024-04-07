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«Атлетик» из Бильбао стал победителем Кубка Испании, обыграв «Мальорку» в серии пенальти

Завершился финальный матч Кубка Испании, в котором играли «Атлетик» из Бильбао и «Мальорка». Игра прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Атлетик» одержал победу в матче со счётом 1:1 (4:2 пен.)

На 21-й минуте матча гости вышли вперёд. Забил полузащитник «Мальорки» Дани Родригес с передачи защитника Антонио Раильо. На 50-й минуте полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет сравнял счёт в матче. Голевую передачу на свой счёт записал нападающий Нико Уильямс.

В серии послематчевых пенальти в составе «Атлетика» свои удары реализовали Рауль Гарсия, Икер Муньяин, Микель Весга и Алекс Беренгер. Точными ударами с одиннадцатиметровой отметки у «Мальорка» отметились Ведат Мурики и Антонио Санчес. Промахнулись с точки Ману Морланес и Неманья Радоньич (оба «Мальорка»).

Таким образом, «Атлетик» из Бильбао стал обладателем Кубка Испании — сезона-2023/2024.

В матчах 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» по итогам двухматчевого противостояния выбил «Атлетико», а «Мальорка» оказалась сильнее «Реала Сосьедад».