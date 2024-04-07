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Легионер ЦСКА Мендес рассказал о любви к российской музыке

Легионер ЦСКА Мендес рассказал о любви к российской музыке
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Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал о любви к российской музыке.

«Мне начала нравиться русская музыка, когда ребята ставили колонку в раздевалке. Понятно, что не понимаешь слова, но, по крайней мере, мне нравится ритм. Больше всего я слушаю MACAN, потому что ребята чаще всего его ставят.

Музыка ещё больше сближает, улучшает коннект между нами. Можно сказать, что, ничего не понимая, ты проникаешься культурой, ритмами музыки. Таким образом, я приобрёл любовь к российской музыке», — приводит слова Мендеса пресс-служба ЦСКА.

Виктор Мендес присоединился к ЦСКА в июле 2022 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах за армейцев во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом. Соглашение чилийца с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 5 млн.

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