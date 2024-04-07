«Это был новый опыт». Игрок ЦСКА Мендес — о матче с самыми тяжёлыми погодными условиями
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Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Мендес ответил на вопрос о погодных условиях снежного матча с «Ростовом». Встреча прошла 3 декабря 2023 года на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Армейцы обыграли южан в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги — 2:0. Мендес отметился голом и отпраздновал его, прыгнув в сугроб.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4' 2:0 Мендес – 69'
Удаления: нет / Мелёхин – 90+2'
— Как тебе ощущения от той игры? Хотел бы ещё раз сыграть в снегу?
— Меня делает счастливым тот факт, что я выхожу на поле и играю. Вообще латиноамериканские футболисты не привыкли к игре при такой температуре, таким погодным условиям, поэтому, конечно, тот матч запомнился и стал особенным. Это был новый опыт. Никогда до этого я не играл в таких тяжёлых погодных условиях, — приводит слова Мендеса пресс-служба ЦСКА.
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