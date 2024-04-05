Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков, выступающих вне топ-5 лиг

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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов, которые выступают за пределами пятёрки лучших лиг мира. Данный рейтинг возглавили бразилец Эндрик из «Палмейраса» и шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш.

Топ-10 самых дорогих футболистов вне пятёрки лучших лиг мира по версии Transfermarkt:

1-2. Эндрик (€ 55 млн, «Палмейрас»).

1-2. Виктор Дьёкереш (€ 55 млн, «Спортинг» Лиссабон).

3-7. Жоау Невеш (€ 45 млн, «Бенфика»).

3-7. Антониу Силва (€ 45 млн, «Бенфика»).

3-7. Сантьяго Хименес (€ 45 млн, «Фейеноорд»).

3-7. Диогу Кошта (€ 45 млн, «Порту»).

3-7. Неймар (€ 45 млн, «Аль-Хиляль»).

8-10. Усман Дьоманде (€ 40 млн, «Спортинг» Лиссабон).

8-10. Жоан Бакайоко (€ 40 млн, «ПСВ Эйндховен»).

8-10. Гонсалу Инасиу (€ 40 млн, «Спортинг» Лиссабон).