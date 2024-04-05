Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков, выступающих вне топ-5 лиг

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов, которые выступают за пределами пятёрки лучших лиг мира. Данный рейтинг возглавили бразилец Эндрик из «Палмейраса» и шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш.
Топ-10 самых дорогих футболистов вне пятёрки лучших лиг мира по версии Transfermarkt:
1-2. Эндрик (€ 55 млн, «Палмейрас»).
1-2. Виктор Дьёкереш (€ 55 млн, «Спортинг» Лиссабон).
3-7. Жоау Невеш (€ 45 млн, «Бенфика»).
3-7. Антониу Силва (€ 45 млн, «Бенфика»).
3-7. Сантьяго Хименес (€ 45 млн, «Фейеноорд»).
3-7. Диогу Кошта (€ 45 млн, «Порту»).
3-7. Неймар (€ 45 млн, «Аль-Хиляль»).
8-10. Усман Дьоманде (€ 40 млн, «Спортинг» Лиссабон).
8-10. Жоан Бакайоко (€ 40 млн, «ПСВ Эйндховен»).
8-10. Гонсалу Инасиу (€ 40 млн, «Спортинг» Лиссабон).