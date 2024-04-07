ЦСКА — «Факел»: Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел армейцев вперёд

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Игра проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел армейцев вперёд. Иван Обляков совершил перехват на чужой половине и моментально исполнил заброс в штрафную, где Мусаев в борьбе с защитником протолкнул мяч в сетку ворот.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 проведённом матче. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.