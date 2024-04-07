ЦСКА играет с «Факелом», «Зенит» — с «Балтикой», а «Спартак» — с «Динамо». LIVE тура РПЛ
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Всем привет! Традиционно приглашаем вас в наш онлайн по туру РПЛ. В воскресенье играют почти все наши топы: сначала ЦСКА дома примет «Факел».
МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Потом «Локо» зарубится в Грозном с «Ахматом», а «Зенит» в Санкт-Петербурге – с «Балтикой».
МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ну а главный матч стартует в 19.30: в Москве «Динамо» сыграет с «Спартаком».
МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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