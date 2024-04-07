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ЦСКА играет с «Факелом», «Зенит» — с «Балтикой», а «Спартак» — с «Динамо». LIVE тура РПЛ

Всем привет! Традиционно приглашаем вас в наш онлайн по туру РПЛ. В воскресенье играют почти все наши топы: сначала ЦСКА дома примет «Факел».

Потом «Локо» зарубится в Грозном с «Ахматом», а «Зенит» в Санкт-Петербурге – с «Балтикой».

Ну а главный матч стартует в 19.30: в Москве «Динамо» сыграет с «Спартаком».