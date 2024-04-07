ЦСКА — «Факел»: Иван Обляков увеличил преимущество хозяев

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Игра проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел армейцев вперёд с передачи Ивана Облякова.

На 60-й минуте Обляков увеличил преимущество хозяев. Игорь Акинфеев выполнил передачу на чужую половину, а далее Аббосбек Файзуллаев и Виктор Давила всё сделали для Облякова, который из пределов штрафной через руки вратаря отправил мяч в ворота.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 проведённом матче. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.