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ЦСКА — «Факел»: Иван Обляков увеличил преимущество хозяев

ЦСКА — «Факел»: Иван Обляков увеличил преимущество хозяев
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Игра проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

На 36-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел армейцев вперёд с передачи Ивана Облякова.

На 60-й минуте Обляков увеличил преимущество хозяев. Игорь Акинфеев выполнил передачу на чужую половину, а далее Аббосбек Файзуллаев и Виктор Давила всё сделали для Облякова, который из пределов штрафной через руки вратаря отправил мяч в ворота.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 проведённом матче. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.

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