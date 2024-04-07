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Защитник «Факела» Черов прокомментировал крупное поражение от ЦСКА

Защитник «Факела» Черов прокомментировал крупное поражение от ЦСКА
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Защитник воронежского «Факела» Василий Черов поделился впечатлениями от поражения в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 7 апреля, «Факел» уступил московскому ЦСКА со счётом 1:4. Черов забил единственный мяч воронежцев. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

«Мы выходили заряженными, да и неплохо начали, но ЦСКА хорошо реализовал свои шансы, поэтому так сложилось. Оборона начинается не с защиты, а вся команда принимает участие. Всей командой в некоторых моментах сыграли неправильно, плюс хороший уровень игроков ЦСКА, а отсюда и такой результат», — передаёт слова Черова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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