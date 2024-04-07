Защитник «Факела» Черов прокомментировал крупное поражение от ЦСКА

Защитник воронежского «Факела» Василий Черов поделился впечатлениями от поражения в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 7 апреля, «Факел» уступил московскому ЦСКА со счётом 1:4. Черов забил единственный мяч воронежцев. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Мы выходили заряженными, да и неплохо начали, но ЦСКА хорошо реализовал свои шансы, поэтому так сложилось. Оборона начинается не с защиты, а вся команда принимает участие. Всей командой в некоторых моментах сыграли неправильно, плюс хороший уровень игроков ЦСКА, а отсюда и такой результат», — передаёт слова Черова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.