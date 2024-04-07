Полузащитник «Зенита» Вендел не сыграет с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек

Сегодня, 7 апреля, проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проводится на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Матч начался в 16:30 мск. На момент выхода новости хозяева ведут — 1:0. В первом тайме в составе сине-бело-голубых полузащитник Вендел получил жёлтую карточку. Она стала для бразильца четвёртой в сезоне. Таким образом, игрок пропустит предстоящий матч с «Краснодаром».

Матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13 апреля.

Напомним, вчера, 6 апреля, «Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя на два очка петербургский «Зенит», который сыграл на один матч меньше.