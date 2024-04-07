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Полузащитник «Зенита» Вендел не сыграет с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник «Зенита» Вендел не сыграет с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек
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Сегодня, 7 апреля, проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проводится на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Матч начался в 16:30 мск. На момент выхода новости хозяева ведут — 1:0. В первом тайме в составе сине-бело-голубых полузащитник Вендел получил жёлтую карточку. Она стала для бразильца четвёртой в сезоне. Таким образом, игрок пропустит предстоящий матч с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Педро – 42'    

Матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13 апреля.

Напомним, вчера, 6 апреля, «Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя на два очка петербургский «Зенит», который сыграл на один матч меньше.

Таблица РПЛ
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