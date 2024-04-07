Чалов праздновал разгром «Факела» в стиле Аршавина, Штурмовик болел за ЦСКА. Фото с матча

7 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал разгромную победу над «Факелом». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Владимира Федотова.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Хотел бы поздравить партнёров по команде, всех болельщиков, которые были на этом матче. Мне кажется, что мы задолжали красивый футбол болельщикам, чтобы весь матч проходил под нашим контролем. Победа над «Факелом» заслуженная», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.