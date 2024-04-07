«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: гости вышли вперёд на 23-й минуте матча

Сегодня, 7 апреля, проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. Матч начался в 17:30 мск. На момент выхода новости гости ведут со счётом 1:0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 23-й минуте гости вышли вперёд. Счёт в игре открыл Луис Диас.
После 30 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр английской Премьер-лиги «Ливерпуль» заработал 70 очков и расположился на второй строчке.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии команды встречались в 17-м туре. В том противостоянии «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 0:0.
- 7 апреля 2024
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