«Наполи» одержал волевую победу над «Монцей» в Серии А
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Сегодня, 7 апреля, состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Монца» и «Наполи». Игра прошла на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэеле Довери. Матч начался в 16:00 мск. Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.
Италия - Серия А . 31-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
2 : 4
Наполи
Неаполь
1:0 Джурич – 9' 1:1 Осимхен – 55' 1:2 Политано – 57' 1:3 Зелиньски – 61' 2:3 Кольпани – 62' 2:4 Распадори – 68'
Отметим, что победа оказалась для неаполитанцев волевой. В составе хозяев по голу забили Милан Джурич и Андреа Кольпани. Гости ответили точными ударами в исполнении Виктора Осимхена, Маттео Политано, Петра Зелиньского и Джакомо Распадори.
После сегодняшнего матча у «Наполи» стало 48 очков. Неаполитанцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице. «Монца» осталась на 11-м месте. На её счету 42 очка.
Комментарии
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