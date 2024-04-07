«Наполи» одержал волевую победу над «Монцей» в Серии А

Сегодня, 7 апреля, состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Монца» и «Наполи». Игра прошла на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэеле Довери. Матч начался в 16:00 мск. Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Отметим, что победа оказалась для неаполитанцев волевой. В составе хозяев по голу забили Милан Джурич и Андреа Кольпани. Гости ответили точными ударами в исполнении Виктора Осимхена, Маттео Политано, Петра Зелиньского и Джакомо Распадори.

После сегодняшнего матча у «Наполи» стало 48 очков. Неаполитанцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице. «Монца» осталась на 11-м месте. На её счету 42 очка.